Diego Boneta da detalles sobre Michelle Salas y Alejandro Asensi: “Se enamoraron”

Con el final de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” se dejó una incógnita sobre la reacción de El Sol de México ante la relación de Michelle Salas y Alejandro Asensi.

Por esta razón Diego Boneta, actor que da vida a Luis Miguel, habló sobre este tema en un video de Youtube que ya ha logrado alcanzar miles de reproducciones.

En su participación, Boneta indicó que Michelle y Asensi no quisieron dañar a Luis Miguel con su romance, simplemente la relación evolucionó románticamente y se les salió de control.

“Ellos realmente están tratando de hacer lo mejor que pueden con la situación y es eso que hace que sea más fuerte todavía. No fue intencional por querer fregar al papá. NO. Se van gustando, se van enamorando porque están pasando tiempo juntos y eso es lo que pasó: se enamoraron”, detalló.

Esta es la primera vez que Diego Boneta habla públicamente sobre Michelle Salas luego de su ruptura, sorprendiendo a los fanáticos de la pareja.

El romance de Michelle Salas y Diego Boneta

A pesar de haberse mantenido con perfil bajo por la mayoría de su relación, Diego y Michelle comenzaron a salir en 2013, cuando ambos vivían en Los Ángeles, California. Fue en ese año cuando se les captó juntos en reiteradas ocasiones.

“Michelle es una tipaza. Muy guapa, muy buena onda. La acabo de conocer allá (en Los Ángeles). Nos estamos conociendo, pero no me pela, espero me den tips”, dijo el famoso de 30 años.

Sin embargo, todo parece indicar que la relación no prosperó y no mucho tiempo después de las declaraciones del actor, tomaron caminos separados.

