Diana Golden pide despensas ante crisis económica. La actriz informó que vive al día como muchos mexicanos que se han visto afectados por el COVID-19.

Ella fue una actriz que siempre se caracterizó por hacer personajes de villana, además fue una de las primeras esposas que tuvo Alfredo Adame.

Una de las grandes actrices que tuvo su época de gloria en los años 90 fue la colombiana Diana Golden, quien tiene muchos años viviendo en el país.

La actriz de 54 años de edad ha sorprendido al público al revelar que pide despensas debido a que ella al igual que millones de personas en el mundo, no nada más en México se ha visto afectada por la pandemia del coronavirus.

Según la actriz pide la ayuda la cual recibe en su casa y no se avergüenza de ello, han sido varios medios de comunicación que la han captado en el momento que recibe el apoyo.

Diana no ha tenido trabajo debido a que la industria del entretenimiento se ha visto afectada también por el coronavirus, por lo que ha permanecido encerrada en su hogar para evitar contagiarse, solamente sale cuando recoge las despensas que reparte la ANDI:

“No me avergüenza recibir despensas, ¿por qué me va a dar pena? Pena robar y que te cachen, además es deliciosa la comida, ¿por qué me va a dar pena? Tengo cuatro meses sin trabajar como todos los actores”, explicó.

Asimismo Diana vive al día con lo que genera en su trabajo, hace poco realizó un capítulo en “Como dice el dicho”, el cual todavía no recibe su pago, así como también comentó que su familia la ha apoyado económicamente cuando lo ha requerido:

“El que me critique, que me lo dé o que me done croquetas al menos. No está mal pedir ayuda. De pena murió un burro en Cartagena, entonces ¿por qué voy a sentir pena de tener necesidad?”, dijo.