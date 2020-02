Día mundial contra el cáncer: Famosos que lo superaron

El esposo de Galilea Montijo tenía novia cuando la conoció. La conductora hizo una sorprendente revelación que dejó muchas preguntas entre sus seguidores. Algunos la tacharon de “rompehogares” pero ¿esto es cierto?

En uno de los más recientes programas de Hoy Galilea relató su historia de amor con el empresario Fernando Reina Iglesias, con quien se casó en el 2011. Y algo que llamó la atención de todos fue que confesó que lo conoció cuando él tenía novia y estaba apunto de casarse.

Lo cierto es que ambos tenían una relación, se conocieron en el estado de Guerreo y a ella no le calló muy bien cuando lo trató en Acapulco. “Qué flojera me da”, confiesa que pensó Galilea porque ella se considera muy “antisocial”.

Sin embargo la segunda semana fue diferente pues ambos se divirtieron a lo grande. Él le confesó que se iba a casar con alguien del medio artístico, Gali confiesa que cuando le dijo quien era ella pensó “pobre chavo”, sin embargo no reveló la identidad de la ex.

Finalmente se separaron con solo unos coqueteos. Pasaron unos meses y cuando terminaron con sus respectivas parejas se volvieorn a ver , “Pasa Navidad y me dice ‘oye, feliz Año Nuevo. No más para contarte que me arrepentí, me eché para atrás y no me voy a casar’ Le digo ‘pues ¿qué crees? yo también me acabo de arrepentir”, cuenta Galilea.

fue así como el esposo de Galilea Montijo de la conductora se conocieron pese a que él tenía novia y ella estaba también en una relación. Ambos son ahora un sólido matrimonio y siguen muy juntos.

Con información de Actitud Fem.