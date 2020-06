View this post on Instagram

Es un fin de semana muy especial para mí y toda la familia… es el día del Padre, de honrar al jefe de la casa. En mi caso, un papá que supo ser y es héroe, ejemplo, amigo, tirano, educador, motivador y tantas cosas más de las cuales he aprendido y sigo aprendiendo todos los días. Gran parte de lo que soy se lo debo a él, que sin ningún manual se dedicó cuidarme y quererme como sólo él sabe!! Te amo viejo!! Hoy y todos los días, agradezco que seas mi papá; y de corazón, espero que algún día, mis chamacos Luciano y Paolo, me vean como yo te veo a tí. Por este y todos los días del padre. Salud!!! #diadelpadre #miviejo #papá #eljefe