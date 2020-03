Día de San Patricio: Cancelan festejos por coronavirus. Los festejos alrededor del mundo tuvieron que ser cancelados debido a la pandemia que azota a la población humana.

El 17 de marzo distintas ciudades del mundo conmemoran el Día de San Patricio, un mártir irlandés que cobró fuerza y a quien se dedican distintos festejos.

En Irlanda, país de origen, las autoridades se vieron obligadas a cancelar los desfiles en honor a San Patricio, debido a que a cada uno de ellos asisten más de 500 mil personas.

Para las autoridades es fundamental evitar las aglomeraciones frente a un virus que se trasmite fácilmente.

NEWS: The organizers of the St. Patrick’s Day Parade in NYC have agreed to postpone the parade given the evolving #Coronavirus situation.

I thank the parade's leadership for working cooperatively w/ us.

We believe postponing the parade is in the best interest of public health.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 12, 2020