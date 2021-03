Niall Horan

El famoso compositor y cantante nació 13 de septiembre de 1993 en Mullingar, Irlanda.

Horan obtuvo su popularidad al ser miembro de la banda inglesa/ irlandesa One Direction, la cual se volvió muy querida desde el 2010 y hasta la fecha los fans siguen recordando sus canciones como si nunca se hubieran separado.

Tras dicha separación Nial Horan inició su carrera como solista. Actualmente tiene dos albúmes: “Flicker” (2017) y “Heartbreak Weather” (2020), entre sus canciones más reconocidas están: Slow Hands, This Town y Too much to ask.

