Dexter regresa con nueva temporada.

El meticuloso asesino serial Dexter Morgan, regresará en 2021 con una serie limitada de 10 episodios. Michael C. Hall volverá a interpretar su famoso papel. Hall se une al showrunner de la serie original Clyde Phillips.

No se ha mencionado nada sobre la trama, pero se ha hablado de un posible reinicio de Dexter desde 2014. En ese momento, el presidente de Showtime, David Nevins, dijo: “Si tuviera que hacer algo, me gustaría hacer Dexter en un nuevo concepto y configuración. Quiero que se sienta diferente – no solo una continuación del antiguo programa”.

Te puede interesar:

¿Por qué Dan Harmon creador de Rick y Morty cerró su cuenta en twitter?

Checa Monster Hunter, lo nuevo de Paul W. Anderson

Dexter regresa con nueva temporada.

Las últimas temporadas de Dexter dejaron un sabor amargo en la boca de los fanáticos con su episodio final mal recibido y desde entonces muchos han estado pidiendo que regrese. Los fanáticos incluso llegaron a hacer circular un póster falso para la temporada 9 que presentaba a Hall y su co-estrella asesina Yvonne Strahovski que fue rápidamente desacreditado por Showtime.

Incluso Michael C. Hall estaba disgustado por cómo terminó Dexter, diciendo que hubiera preferido que Dexter muriera al final en lugar de la controvertida conclusión.

En un comunicado de prensa para el regreso de Dexter, el presidente de entretenimiento de Showtime, Gary Levine, dijo: “Solo volveríamos a visitar a este personaje único si pudiéramos encontrar una toma creativa que fuera verdaderamente digna de la brillante y original serie. Bueno, me complace informar que Clyde Phillips y Michael C. Hall lo han encontrado y estamos ansiosos por filmarlo y mostrárselo al mundo”.

Síguenos para estar siempre informado.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.