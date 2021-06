Destrozan en redes a Ángela Aguilar tras entrevista en “Venga la Alegría”

Con su carrera musical en ascenso, Ángela Aguilar se mantiene presente en varios medios de comunicación para promocionar su nuevo material “Ahí donde me ven”.

Sin embargo, la hija menor de Pepe Aguilar vuelve a encontrarse en el ojo del huracán, pues ha sido el blanco de señalamientos que aseguran que sólo se cuelga de la fama de sus abuelos y su papá.

La cantante fue invitada en el programa matutino “Venga la Alegría”, y en compañía de Cynthia Rodríguez, Ángela Aguilar compartió varios detalles sobre el nuevo sencillo y su videoclip.

Le llueven las críticas a Ángela Aguilar

A pesar de que la cantante se mostró muy contenta y relajada durante la entrevista, no pasó mucho tiempo antes de que los internautas se lanzaran contra las declaraciones y canciones de la joven.

En su mayoría, los comentarios resaltaron “el poder del apellido Aguilar” y como este es la causa del éxito de la joven.

“Sobrevalorada esta niña ni canta tan espectacular como la quieren hacer creer ni es tan linda solo por se hija de pepe Aguilar“, se lee bajo la publicación de Venga la Alegría.

“Entre más promoción más la odio. O tiene la sangre pesada o no sé pero nada que ver con el papá, a fuerza quieren que sea cantante y ni canta”; “Se cuelgan de un género que no está explotado y del apellido para figurar pero talento no tienen. Los suben al cielo y después para bajarlos está cañón”, se lee en Instagram.

Te puede interesar:

Pepe Aguilar reconoce que su hija Ángela “la regó” al entonar el Himno Nacional

Christian Nodal tuvo que pedir permiso para grabar con Ángela Aguilar

Por otro lado, también hubo usuarios que no dudaron en defender a Ángela Aguilar y destacar su talento y carisma durante la entrevista.

“Me encanto el tema el video eres Grande Angela, felicidades Cynthia por la entrevista”; “Esooo…una nena muy talentosa. Angela Aguilar!!”; “Padrísima Entrevista Me encanto la canción👏👏“, son comentarios que destacan bajo la publicación.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.