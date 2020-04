Demi Lovato y Selena Gomez, una amistad perdida. Pasaron de ser grandes amigas a un distanciamiento que va más allá de la pandemia de coronavirus.

Claro que a todos nos ha pasado que una amistad se desgasta con el tiempo y a veces no hace falta que exista un problema para que el lazo se termine.

Así, las personas que un día fueron nuestros cómplices más cercanos, se distancien.

Y claro nos lo ha dejado Demi Lovato en su más reciente entrevista para una revista estadounidense, en la que se atrevió a confesar que se sintió incómoda con el contacto que Selena Gomez intentó tener con ella en este año.

De acuerdo con la información reportada, el hecho ocurrió en plena entrevista cuando Demi comentó que la ex de Justin Bieber la buscó en su regreso a la música, hace unos meses.

“Cuando creces junto a alguien, siempre le guardas algo de amor. Pero la verdad es que ya no somos amigas, así que cuando lo vi me sentí (Demi no terminó la frase, que se intuye como incómoda)… Siempre la querré y le deseo lo mejor”.