Demi Lovato descarta la idea de convertirse en madre

Durante los últimos meses, la cantante Demi Lovato ha hecho muchas revelaciones sobre su vida privada: desde declararse abiertamente pansexual, hasta la más reciente, su negativa ante tener hijos. ¿Qué la llevó a esta conclusión? Aquí te lo contamos.

En una entrevista con el programa “Today”, la intérprete de Stone Cold se sinceró sobre sus planes a futuro y si estos incluyen o no a algún bebé. La respuesta dejó con la boca abierta al público, pues la cantante siempre se había dicho dispuesta a formar una familia cuando fuera el momento adecuado.

“Solía pensar que sí, que algún día tendría niños y que me encantaría. No lo sé, la verdad, solía tenerlo muy claro, pero ahora que me aproximo a mis 30 y sigo sin tener hijos, la verdad es que me encuentro muy bien“, reveló Demi Lovato ante las cámaras del reconocido programa matutino.

A pesar de su confesión, esto no significa que la famosa de 29 años no tenga un “instinto maternal”, pero prefiere redireccionarlo a sus mascotas: “No siento que esté mal porque sigo teniendo instinto maternal: me encantan mis animales”.

Esta nueva declaración se suma a aquellas que dio hace unos meses donde reveló que a pesar de su compromiso “fallido” con el actor Max Ehrich, no le cierra la puerta al amor, en la presentación que este venga:

“Soy una persona fluida, así que podría salir con chicos y con chicas. Me da igual si eres una persona no binaria como yo, heterosexual o de género fluido. Yo no pongo límites de ese tipo a la hora de compartir mi amor”, confesó.

