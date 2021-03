Luego de muchos “dimes y diretes”, la cantante Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía limaron sus asperezas en pleno programa en vivo. Te contamos los detalles.

A través de una llamada telefónica durante una participación en el programa matutino Despierta América, madre e hija tuvieron un fuerte acercamiento con emotivas palabras.

Fue la misma Frida Sofía quien reveló que luego de muchos años distanciadas, ya tiene comunicación con Alejandra Guzmán. Y en cuanto se le cuestionó cuál fue la razón de su acercamiento, la modelo indicó que su contagio por coronavirus la alertó.

“Empiezo a ver en Youtube que ‘ya no la va a librar’, que ‘se despide de Frida’, ya saben cómo son de amarillistas algunas personitas y me asusté, no sabía que tenía Covid, me enteré gracias a ustedes. Me dejó un mensaje muy bonito y le marqué“, dijo.

La también cantante señaló que la primera llamada entre ellas fue simple, pero dejó la puerta abierta para tener una conversación más profunda.

Le dije, ‘hola, ma’, y me dijo, ‘hola, Frida, ¿cómo estás?’, y le dije, ‘estoy muy bien, ¿cómo estás tú?’, y me dijo ‘pues aquí estoy batallándole, pero estoy bien’, gracias a Dios, porque al final hablaremos todo lo que pasó”.

Minutos después, la intérprete de “Yo te esperaba” se unió a la llamada desde su casa, en donde se mantiene en aislamiento tras su prueba positiva a Covid-19.

“La escucho bien y me da mucho gusto porque pues siempre, como madre, uno desea eso y creo que todo lo que ha pasado se puede solucionar y se puede arreglar y estoy de la mejor manera con el corazón abierto, tratando de darle su tiempo y su espacio también para que ella sea feliz y sea ella, eso es lo más importante“, expresó Alejandra Guzmán.

Ante este mensaje, Frida Sofía respondió: “Mami, para ser feliz te necesito en mi vida“, robándole un suspiro a más de uno.

