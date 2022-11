De Veracruz para el mundo: Rebeca Mendiola

Comencé en el 2014 por que llegaba de la escuela y veía YouTube, y pensaba, por qué no, ósea yo también quiero; en ese momento no sabía editar, grabar, no sabía de qué iba a ser mi contenido, solo quería hacerlo, así que una tarde llegue, le pedí ayuda a mi novio y con la ayuda de una cámara súper viejita de mi papá.

Al principio estas en una etapa de descubrir que es lo que te gusta generar y saber qué es lo que a la gente le gusta de ti, empecé a probar de todo, guías de maquillaje, manualidades, recetas de cocina , lo que se me fuera ocurriendo, mucho ensayo y error.

El dedicarse a las redes sociales es una moneda de dos caras, hay una parte padrísima de poder conectar con personas que no conozco en físico sino a través de una pantalla con las cuales puedo generar cariño, y esta la otra donde no le puedes caer bien a todo el mundo, y entre ellos están los que se aprovechan de que soy una figura pública y canalizan sus frustraciones en mí, y siento que esa es la parte más difícil, porque hay días buenos donde lees un comentario malo y cinco buenos, pero hay otros donde todos los comentarios son malos; es un trabajo muy padre y estoy muy agradecida pero no todo es siempre miel sobre hojuelas y toca aprender a lidiar con estas situaciones.

Creo que en general soy una persona muy determinada y que vivo día con día, soy soñadora, con muchos sueños y muchas metas, tener este círculo de apoyo con mi familia y mi prometido me hace querer echarle muchas ganas y de superarme.

A mí me asaltaron en Guadalajara a las 4 de la tarde, estaba grabando unas voces en off para un video, voy caminando por una avenida principal, siento que me jalan y me arrebatan el teléfono, sale un tipo corriendo, se suben a una moto y huyen, la gente alrededor solo me vieron como diciendo, chale, regrese con mi familia y les dije que me habían robado, estaba asustada por lo que sucedió pero no me paso nada, no me golpearon ni nada; pasan los días, voy a la empresa de mi telefonía para bloquear mi numero pero no tenía tanta preocupación, yo seguía buscando mi celular por la aplicación de Find My Iphone y después de una hora apareció una ubicación en Guadalajara que es por la Plaza de la Tecnología y después de eso ya no volvió a aparecer, me relaje un poco porque pensé que lo habían reiniciado y la información ya la habían borrado. Al día siguiente regrese a Veracruz y mis tarjetas del banco estaban sobregiradas y mis cuentas vacías, esta situación ha sido complicada porque mis ahorros de toda la vida estaban ahí y todos los gastos de mi boda estaban también ahí y de la noche a la mañana se esfumo, mi denuncia ante la procuraduría de Guadalajara ya está puesta y lo que toca ahorita es verlo todo por la vía legal y esforzarme para que esta situación no repercuta en mi boda que es en 5 días.

Ya llevo muchos años en redes y no suelo recibir mucho odio o malos comentarios, cuando estás en un estado emocional bien, esos comentarios se te resbalan, pero cuando no lo estas y empiezas a recibir este hostigamiento y mala vibra en redes, no encuentras una manera correcta de lidiar con estas cosas, llorar me ha servido mucho pero también buscar ayuda psicología es algo que permite mantenerse a flote cuando de verdad la estás pasando muy mal, hay momentos donde estoy tranquila y otros donde quisiera que la gente sea un poco más empática.

Los invitados a la boda es algo confidencial, pero si, dentro de mis amigos en redes, busque invitar a algunos del medio, y lo que menos quiero que suceda es poner a alguien en una situación peligrosa, 3 de mis damas de honor son Influencers: Laura Mejía, Ale Ríos y Kenedy Rojas, pero prefiero que sea un poco sorpresa quienes son los invitados.

También estamos trabajando en un nuevo lanzamiento de una línea de maquillaje, todavía no hay muchos detalles al respecto pero estamos trabajando en ello.