De “The Crown” a “Nomadland”: Lista completa de ganadores en los Critics Choice Awards 2021

El pasado domingo 7 de marzo se llevó a cabo la edición número 35 de los Critics Choice Awards, en donde se celebró lo mejor del cine y la televisión en un formato híbrido.

Con pocos invitados de forma presencial en el estudio donde se realizaba la transmisión y el resto de los nominados e invitados desde su hogar, se dieron a conocer los ganadores de la noche.

Las miradas de la gala se las llevaron varias producciones y personalidades, como The Crown (con 4 victorias), Anya Taylor-Joy, Schitt’s Creek, Nomadland y un joven actor de apenas 8 años de nombre Alan S. Kim.

Aquí te compartimos la lista completa, ¡que la disfrutes!

Mejor película

Nomadland

Mejor actor

Chadwick Boseman – La madre del blues

Mejor actriz

Carey Mulligan – Hermosa venganza

Mejor actor de reparto

Daniel Kaluuya – Judas y el mesías negro

Mejor actriz de reparto

Maria Bakalova – Borat Subsequent Moviefilm

Mejor actor/actriz joven

Alan S. Kim – Minari

Mejor ensamble actoral

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor director

Chloé Zhao – Nomadland

Mejor guion original

Emerald Fennell – Hermosa venganza

Mejor guion adaptado

Chloé Zhao – Nomadland

Mejor fotografía

Joshua James Richards – Nomadland

Mejor diseño de producción

Donald Graham Burt y Jan Pascale – Mank

Mejor edición

Mikkel E. G. Nielsen – Sound of Metal y Alan Baumgarten – El juicio de los 7 de Chicago

Mejor diseño de vestuario

Ann Roth – La madre del blues

Mejor peinado y maquillaje

La madre del blues

Mejores efectos visuales

Tenet

Mejor comedia

Palm Springs

Mejor película en idioma extranjero

Minari (Estados Unidos)

Mejor canción

“Speak Now” – One Night in Miami

Mejor banda sonora

Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste – Soul

TELEVISIÓN

Mejor serie de drama

The Crown

Mejor actor en serie de drama

Josh O’Connor – The Crown

Mejor actriz en serie de drama

Emma Corrin – The Crown

Mejor actor de reparto en serie de drama

Michael K. Williams – Lovecraft Country

Mejor actriz de reparto en serie de drama

Gillian Anderson – The Crown

Critics Choice Awards – Mejor serie de comedia

Ted Lasso

Mejor actor en serie de comedia

Jason Sudeikis – Ted Lasso

Mejor actriz en serie de comedia

Catherine O’Hara – Schitt’s Creek

Mejor actor de reparto en serie de comedia

Daniel Levy – Schitt’s Creek

Mejor actriz de reparto en serie de comedia

Hannah Waddingham – Ted Lasso

Mejor serie “limitada o corta”

Gambito de dama

Mejor película para televisión

Hamilton

Mejor actor en serie limitada o película para televisión

John Boyega – Small Axe

Mejor actriz en serie limitada para televisión

Anya Taylor-Joy – Gambito de dama

Mejor actor de reparto en serie limitada para televisión

Donald Sutherland – The Undoing

Mejor actriz de reparto en serie limitada para televisión

Uzo Aduba – Mrs. America

Mejor Talk Show

Late Night with Seth Meyers

Mejor especial de comedia

Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill y Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia

Mejor serie en formato corto

Better Call Saul: Ethics Training with Kim Wexler

