De risas a confesiones: así fue la última entrevista de Selena Quintanilla

La cantante mexicoamericana Selena Quintanilla sigue siendo recordada con mucho cariño por sus fanáticos; y hoy, en su aniversario luctuoso número 26, recordamos la entrevista que nadie hubiera imaginado sería la última.

La reconocida conductora de televisión, Cristina, sería la última en poder platicar con la reina del Tex-Mex antes de su trágico fallecimiento. Aquí te compartimos los detalles de dicha entrevista.

En un clip recuperado por Despierta América, se aprecia a Selena en el programa de Cristina Saralegui mientras platican sobre distintos temas. Uno de ellos, sobre los obstáculos a los que la artista se enfrento en los inicios de su carrera.

“Solo porque era mujer, los promotores no querían promover el grupo. No nos querían dar la oportunidad de tocar porque yo era mujer. Tuve que convertirme en alguien de carácter fuerte“, indicó Quintanilla.

Selena Quintanilla y el apoyo de sus fanáticos

Además, Selena demostró que ella nunca dio por sentado el apoyo y cariño de sus seguidores. De hecho, cuando fue cuestionada sobre cómo lidiaba con la presión de ser reconocida en todos lados, ella afirmó que siempre la hizo sentir plena.

“Para mí es un halago, totalmente. Cuando no me siento bien, para mí es un halago. Ellos no saben de tu vida privada, y quién eres tú para romper la ilusión de conocerte, ¿por qué tratarlos mal?”.

“Si estoy con mi familia, y quiero disfrutar el momento, les pido que esperen un poco, pero no los trato mal”, añadió Selena Quintanilla.

Asimismo, la intérprete de Como la Flor reprobó las actitudes de aquellos famosos que no aprecian o valoran el cariño de sus seguidores, pues ellos son los que los llevaron a la cima.

“Para mí, ¿cómo puedes hacer eso? El público es quien ha hecho al artista. Tienes que agradecer al público por lo menos de esa manera, no toma mucho tiempo”.

Las declaraciones, que en su momento no se supo que serían las últimas de su vida, muestran el tipo de artista y persona que Selena Quintanilla era. A pesar de su partida, ella y su música se mantendrán en los corazones de las personas por muchas generaciones.

