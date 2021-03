Problemas técnicos…

Durante tres horas, los nominados estuvieron conectados vía Zoom desde sus hogares, por lo que de vez en cuando hubo algunos problemas de conexión. La mayor cantidad de los invitados tuvieron que enfrentarse a problemas de sonido, la informalidad y una conversación incómoda entre los nominados.

Tal fue el caso de el actor Daniel Kaluuya, quien luego de ser galardonado por su papel en “Judas and the Black Messiah”, no podía dar su discurso porque su audio estaba desconectado y nadie podía escucharlo.

Tras algunos segundos de silencio, la presentadora Laura Denn lamentó el problema técnico, y justo cuando estaban a punto de pasar al siguiente premio, Kaluuya logró conectarse y apareció diciendo: “¿Está encendido? ¿Puedes oírme ahora? Muy bien, genial”.