Las reinas del despecho, Shakira y Karol G se fueron nuevamente contra sus exparejas en su nueva tema TQG.

La canción fue estrenada la noche del jueves y ya cuenta con más de 11 millones de vistas en sólo once horas de su lanzamiento.

En esta nueva colaboración de las cantantes destacan las frases: “Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito”; “verte con la nueva me dolió pero ya estoy puesta pa lo mío, lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido” y “te quedó grande la bichota”.

La canción habla de que una mujer no debe aceptar a un hombre que la cambió por otra por más que la busque.

De esto habla TQG lo nuevo de Shakira y Karol G

En el video las dos artistas protagonizaron un sensual baile rodeadas por llamas.

En redes se especula que se trata de una canción dedicada a Piqué luego de éxito de Bizarrap Sessions 53.

Cabe destacar que Karol G también sufrió de una infidelidad por parte del rapero puertorriqueño Anuel AA.

