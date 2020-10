David Zepeda habla sobre supuesto romance con Daniel Urquiza

El actor David Zepeda reaccionó a las declaraciones que lo involucran sentimentalmente con el “Rey de las extensiones”.

. El fallecimiento de Daniel Urquiza ha sido una pérdida muy lamentable no sólo por la forma en que sucedió, sino por la razón, pues amigos muy cercanos al famoso estilista aseguran que se quitó la vida por una decepción amorosa.

El hombre que le habría roto el corazón sería David Zepeda, con quien supuestamente Daniel sostuvo 10 años de relación, pero que terminó debido a que el actor no quería gritar a los 4 vientos su romance y muchos menos casarse. Te puede interesar:

Daniel Urquiza aparece muerto en su domicilio; sospechan de suicidio Ante estas afirmaciones, Zepeda rompió el silencio a través de sus redes sociales, donde compartió una foto de él en blanco y negro, acompañada del directo mensaje.

“Cuanto más débil es el calumniador, más peligrosas son sus acciones… Las personas felices no pierden el tiempo mintiendo, y haciendo el mal a los demás… La Paz y tranquilidad que viene del no tener nada que temer ni ocultar no tiene precio”, escribió el actor.