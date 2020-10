David Bisbal presume a Bianca, su nueva hija

David Bisbal espera a Bianca, su nueva hija.

David Bisbal y Rosanna Zanetti se convierten en padres de nuevo y presentan a Bianca en sus redes sociales. El cantante tenía un hijo de su primer matrimonio. Después tuvo al fruto de su actual unión llamado Mateo, ahora Bianca llegó el fin de semana.

En la foto se puede leer. “Estamos muy felices y emocionados con nuestra pequeña. Tanto Rosanna como nuestra pequeña Bianca están muy bien. ¡Gracias a todos por el cariño! Os queremos”.

Ella, pocas horas antes de dar a luz, realizar una reflexión sobre la maternidad y cómo, en ocasiones. Algunas madres se ven prejuzgadas por otras mujeres.

“Es increíble ver lo fácil que resulta para algunas personas criticar, cuestionar, enjuiciar o menospreciar a otras que ni conocen (sobre todo en RRSS). Creo que esto ocurre cuando estas personas intentan validar su vida, su persona y circunstancias comparándose con otras. Y por supuesto comparándose con una perspectiva de superioridad y ego. Es algo que a veces me cuesta asimilar ya que soy de las piensa que si no tienes nada bonito, bueno o constructivo que decir mejor no decir nada. ¡Vive y deja vivir!”, comienza la venezolana, que de esto, de estar en el punto de mira. Sabe bastante desde que empezó a salir con Bisbal.

“Nadie conoce las circunstancias de los demás, cada uno libra sus propias batallas y está haciendo todo lo mejor que puede con lo que tiene, así que… Como mamá: si decides tener parto natural o por cesárea, dar pecho o fórmula, cuidar a tu hijo u optar por ayuda, dejar de trabajar o seguir trabajando, familia numerosa o madre soltera… SÉ LA MADRE QUE QUIERAS SER, PERO NO LA MAMÁ QUE CRITICA A OTRA MAMÁ”, ruega a quien esté delante de este texto.

