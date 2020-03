Danna Paola y su mensaje de apoyo a las mujeres: : "Ni put..., ni santas"

View this post on Instagram

“COMO UNA PUTA” “CALLADITA TE VES MÁS BONITA” “AY TENÍAS QUE SER MUJER” “NOS HA SALIDO FEMINISTA” – NO, LES HE SALIDO DE LA JAULA. Te vistes como una puta, nos dicen, pero no tienes ni idea. Si le da la regalada gana vestirse así, para sentirse guapa, preciosa, segura y poderosa; lo hace por ella, no por ti porque, aunque te joda su ropa no depende de tu polla. Ella puede ponerse, quitarse y enseñar, mientras tu no eres capaz de ver mas alla de la piel. Ella quiere salir y ser independiente y feliz, sin más miedos, Ella puede conducir el auto que le de la gana, cargar toneladas, jugar fútbol, emprender, correr mil kilometros, viajar a la luna, salvar vidas, hasta ser mejor presidente para un país, Y No ves que detras de su escote hay una mujer valiente e inteligente, y debajo de su minifalda hay una mujer segura, y entonces como sabes que no estas a su altura, la llamas puta, ELLA TIENE DERECHO A VIVIR, Y QUE NO LA MATEN. 🥀 “Así que Que nadie calle tu voz gritando, que no pueden decirte como de alto puedes hacerlo. Que no mantengan tus ganas de quedarte dormida haciéndote pensar que es pecado despertar , Que no te entierren bajo la hierba del deber de la obediencia, que crece con el riego de quien te aprovecha y te enterrara hasta hacerte invisible. Que no alarguen tu falda hasta las rodillas los que quieren que vivas con ellas hincadas en el suelo. Que no te hagan cavar tu tumba con tu propia fuerza que te tapes la boca con las vendas, con las que deberias unir tus heridas, y que vivas para que otros disfruten de la existencia. Mujer, nunca te mueras. Ni que que te maten luchando ni que te mueras tu callando. “ – indomable Mujeres, también dejemos de hacernos mierda entre nosotras, apoyemos una a la otra y salgamos al mundo a darnos la mano, hay trabajo por hacer, hay canciones por cantar, hay una guerra por ganar. #SeVaCaer #NiUnaMenos #8M 💜🚺