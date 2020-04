Danna Paola revela sus manías más obscuras. Ella es una de las famosas que también se encuentra haciendo cuarentena por la pandemia del coronavirus.

La cantante se ha dedicado a compartir en redes sociales algunos consejos y cómo ha ido pasando estos días en los que se encuentra en aislamiento social.

Quien se ha convertido en una de las estrella juveniles con bastante popularidad es Danna Paola, este 2020 la actriz lo ha comenzado con el pie derecho.

Todos los proyectos en los que ha participado en lo que de este año han tenido gran éxito, algunos han sido polémicos así como también ha dado mucho de qué hablar debido a sus controvertidas declaraciones.

Por lo que la intérprete de ‘Sodio’ ha logrado aumentar su número de seguidores en sus redes sociales, al mostrase tan natural.

Tal como lo hizo en Instagram Stories en donde reveló varias anécdotas de su vida y respondió a todo lo que le preguntaron sus seguidores.

Una de los cuestionamientos que le hicieron fue sobre si tenía alguna manía, resulta que Danna Paola que sí las tiene, por lo que los sorprendió al confesar cuáles son.

“Todo el tiempo me estoy agarrando el pelo, osea todo el tiempo estoy viendo que se me vea bien el pelo tengo una manía con el pelo muy heavy, las pestañas y la cejas como que siempre me estoy haciendo así (hizo un ademán como tocándose”, reveló.