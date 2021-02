Danna Paola revela que fue drogada en España: “Desperté en el hospital”

La cantante y actriz mexicana Danna Paola, rompió el silencio y reveló una de las peores experiencias que vivió durante su estadía en España. En una entrevista reciente, la estrella de Élite confesó que fue drogada en un antro.

En entrevista con Yordi Rosado, Danna Paola relató el momento en el que pudo haber sido víctima de una agresión, luego de ser drogada en un conocido antro de España.

La actriz señaló que su única intención es ayudar a las personas para que no se confíen y cuiden sus bebidas cuando salen.

Según las declaraciones de Danna, se encontraba en un reconocido centro nocturno con un amigo que la visitaba, y luego de un rato de estar solos, se acercaron a un grupo de jóvenes.

“Abren la pista y había un grupo de latinos en la mesa de abajo y estaban fumando pipa árabe… mi amigo me dijo están súper guapos. Yo no soy de ligar. Si quieres algo serio no vas y ligas en un antro. Me da hueva. Soy mamona para esas cosas”, señaló.

La actriz relata que en algún punto de la noche, su amigo se dirigió al baño, por lo que se quedó sola con el grupo de hombres. En cuestión de segundos, Danna Paola dejó su vaso en la mesa y alguien le puso algo en la bebida.

“Mi amigo va al baño, no pasaron ni 10 minutos y entonces de repente dejo mi vaso y comenzamos a platicar y yo no me di cuenta que había llegado otro wey atrás. De repente me dice ‘éste era tu vaso ¿no?’. Me regresa mi vaso, me lo empiezo a tomar, empiezo a platicar con este wey y me empiezo a sentir, pero muy mal, o sea me empecé a marear. Dije me tengo que ir.”

Luego de eso, Danna Paola confesó que comenzó a notar actitudes extrañas por parte de los jóvenes, por lo que optó por retirarse del lugar.

Finalmente, llegó a su casa, lugar en el que no recuerda todo lo que ocurrió. Explicó que fue ahí en donde quedó inconsciente y despertó en el hospital.

“No me acuerdo qué pasó, cómo llegué a mi casa, cómo desperté en el hospital. Fue muy loco porque es algo que tu mamá siempre te lo dice. Seamos conscientes de que por más fuerte que seamos, más independientes, más de me puedo cuidar sola, pero no sabemos las intenciones de los demás”.

