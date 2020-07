Danna Paola revela que está saliendo con alguien. Luego de que Sebastián Yatra y Tini Stoessel terminaron su romance, de inmediato la atención se volteó a Danna Paola, pues la cantante había dado ciertas pistas en sus redes sociales de que podría haber sido ella quien separó a la pareja. Sin embargo ahora se pronunció al respecto y parece que está cansada de que la relacionen con el cantante.

A través de una entrevista que dio a Grupo Fórmula, la cantante dijo que está molesta de los chismes que la relacionan con Yatra, y es que ella no tiene nada que ver en el sentido romántico con él.

“Normalmente, siempre me río de esto porque tengo muy mala fama, por algo lo dice mi canción. Siempre me andan involucrando con cada persona con la que trabajo y creo que hay que tener mucho respeto porque uno nunca sabe qué hay detrás, de que puedes señalar a alguien y no sabes todo lo que puede estar pasando el artista en su vida personal”, aseguró.