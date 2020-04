Danna Paola revela que en Monterrey entre primos se casan. Su comentario ha generado todo tipo de polémicas en redes sociales.

La cantante siempre ha sido bien recibida en la ‘Sultana del Norte’ cuando acude hacer sus diferentes presentaciones musicales.

Una de las actrices y cantantes que parece ser que este 2020 ha decidido decir todo lo que piensa sin fijarse en donde hace las declaraciones, o simplemente defenderse de las personas que la quieran atacar es Danna Paola.

Desde que comenzó este año ha protagonizado varios escándalos, como su participación en el reality show de ‘La Academia’ donde se defendió de un alumno, quien la acusó de ser mamo…

Otro de los escándalos en los que se ha visto envuelta es cuando la compararon con la modelo que sale en el tema musical de su ex novio Eleazar Gómez, ahí la cantante dijo que ella es una persona única y impone modas, no copia, (la modelo utiliza el mismo look de ella).

Además de que en sus redes sociales ha subido fotografías donde aparece en diminutos trajes de baño, haciendo declaraciones que dejan atrás a la imagen dulce e inocente que tenía la intérprete de ‘Oye Pablo’.

Un escándalo más que se suma son sus siguientes declaraciones que hizo durante una entrevista para promocionar la tercera temporada de la serie española ‘Élite’ de Netflix, donde da vida a Lucrecia.

En la entrevista la intérprete de ‘Sodio’ aseguró que en Monterrey, Nuevo León, es muy normal que entre primos se casen:

“Eso pasa mucho en Monterrey, en México: se casan entre primos. Saludos hasta Monterrey”, comentó.

Todo indica que las polémicas declaraciones surgieron luego de que Danna Paola hablara de su personaje Lucrecia, quien tiene un romance con Valerio (que es el actor Jorge López), es su medio hermano.

Danna Paola revela que en Monterrey entre primos se casan

