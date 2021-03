La cantante Danna Paola realizó una visita exprés a España para una participación en el programa “El Hormiguero”, allí la también actriz se sinceró sobre las razones que la llevaron a despedirse de “Élite”.

Danna Paola, de 25 años, visitó el popular talk show como parte de su gira de promoción de su nuevo material discográfico ‘K.O.’. Sin embargo, la actriz también habló de su participación en “Élite”; serie por la que fue aclamada con su papel de Lucrecia Montesinos Hendrich.

En cuanto fue cuestionada sobre su ausencia en la cuarta entrega de la serie, la mexicana explicó que en cuanto se hizo la oferta, tuvo que poner en una balanza lo que quería hacer.

“Fue una decisión de todos los que salíamos. Ha sido muy ‘cool’ para mí de repente decir: me gusta trabajar y dar mi cien por ciento en mi trabajo porque soy muy perfeccionista, muy ‘workaholic’. No me puedo dividir“, dijo Danna Paola.

Incluso, la intérprete de Oye Pablo relató algunos de los obstáculos que vivió como resultado de intentar actuar y cantar al mismo tiempo.

Te puede interesar:

Danna Paola la más odiada por el elenco de ‘Élite’

Danna Paola regresa al doblaje con “Raya y el último dragón”

“Dividía mi vida entre ser actriz y cantante al mismo tiempo. Salía del rodaje de ‘Élite’ y me iba al estudio. Al llegar a casa tenía que hacer llamadas o entrevistas. Tenía que volar los fines de semana. Me tocó un día tener que ir a Miami y no llegué porque me quedé dormida. Era complicado llevar esa doble vida”, señaló.

Por esta razón, la Danna Paola decidió darle toda su atención a su carrera musical, por lo que tuvo que decirle adiós a los foros de televisión.

“Como empezaba a avanzar todo dije: creo que por primera vez tengo que darle una oportunidad a mi música. Empezaba a componer buena música, aunque me costaba mucho aceptar que era buena música. Hasta que entendí de lo que era capaz y pudimos empezar a ver que era por ese camino. Y tuve que decir que no a ‘Élite 4″, finalizó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.