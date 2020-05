Danna Paola contesta así a Cepillín, tras criticarla. El famoso payasito arremetió contra la cantante y le dijo pen$%&/.

En las declaraciones que hizo el famoso payasito regiomontano dijo que se le había subido la fama a la también actriz.

Sin duda hace unos días causó gran controversia las declaraciones de Ricardo González mejor conocido como Cepillín contra Danna Paola.

Luego de que revelara las anécdotas que tuvo con la actriz desde que era una adolescente, debido a que comentó que la joven les tiene fobia a los payasos, por lo que Cepillín dijo que era “pobre tarada” por tenerles fobia a los payasos.

Asimismo comentó que Danna Paola ha perdido el piso, así lo demostró durante su participación como juez en ‘La Academia’:

“La vi en un programa de TV Azteca, que se sintió ofendida por uno de los participantes, bien flotada. En lugar de decir ‘son muchachos nuevos’, en vez de eso ‘tengo veintitantos años de trayectoria y yo nunca he ofendido a nadie’, y yo dije ‘si al primero que ofendiste fue a mí”, informó.

Tras aquellas fuertes declaraciones que hizo el payaso regiomontano, la intérprete de ‘Sodio’ así opinó sobre lo que dijo Cepillín:

“Respeto muchísimo al señor, yo he estado muy out de todo esto y él sigue diciendo cosas, pero le tengo muchísimo respeto. La fobia a los payasos la tengo desde que tenía ocho años, no es algo nuevo.

“Cero es personal, yo creo que hay que pasar página y respetar también las fobias de los demás, así como yo respeto el trabajo del señor”, comentó.