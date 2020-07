Danna Paola baila. Una de las cantantes que está conquistando el medio artístico es Danna, quien luego de protagonizar Élite en Netflix no ha dejado de cosechar éxitos. Ahora que está estrenando su nuevo material parece que los ojos no se despegan de cada cosa que realiza y esta vez no fue la excepción.

A través de su cuenta de TikTok la cantante comparte atrevidos bailes que ponen a soñar a muchos. Esta vez no fue la excepción y vestida de rojo bailó muy sexy para sus fans quienes ya recuperaron el clip para colocarlo en Instagram y así se ha vuelto viral.

Danna Paola se mueve

En el clip la cantante está vestida con un conjunto rojo mientras se mueve al ritmo de la canción. Su nuevo look encanta a sus seguidores quienes le aplauden por su tinte castaño claro.

Te dejamos el video que recuperaron los fans de Danna:

Ella ha estado en el ojo del huracán luego de que se le acusara de haber sido la tercera en discordia en la relación de Sebastián Yatra y Tini. Ambos terminaron y pocos días después Danna lanzó un video en donde compartía su nuevo trabajo con Yatra, pero mucho comenzaron a relacionarlos sentimentalmente.

La también actriz ha aclarado que no ha pasado nada con el cantante de género urbano, sin embargo los fans de ambos aseguran que se verían muy bien juntos como pareja ¿Qué te parece esto? Cuéntanos en nuestras redes sociales y dinos qué opinas.

Así Danna Paola baile y enloquece a las redes con sus atrevidos movimientos.

Con información de Show news.