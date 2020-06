Danna García sufre accidente con su hijo en brazos. La actriz estuvo tres veces contagiada de COVID-19 y no ha quedado igual.

Afortunadamente su pequeño hijo ha salido ileso del percance que tuvo junto a su famosa mamá.

Definitivamente Danna García ha vivido duras situaciones en estos últimos meses, debido a que padeció de coronavirus, no una sino tres veces.

Tras haberse recuperado finalmente de la enfermedad ha vuelto a estar junto a su familia, sobre todo con su hijo, pero se acaba de dar a conocer que ambos sufrieron un accidente.

La actriz de origen colombiano reveló a la revista TVNotas cómo fue que sucedió el percance:

“yo traía a mi bebé alzado (cargando en brazos), pero como acabo de salir de este tema (el Covid-19), como me mareo, bueno me mareaba porque cada día que pasa me siento un poquito mejor; traía al bebé cargado y estoy caminando y en el desnivel de la calle porque estaba frente al edificio en el que vivo, me he tropezado y me he caído con el bebé en los brazos y alcancé a cuidarlo”, reveló.