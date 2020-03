Danna García confiesa que tiene Covid-19. La actriz colombiana compartió un video en Instagram y habló del virus que tiene.

Ella alcanzó popularidad en México por haber participado en la telenovela colombiana ‘Café con aroma de mujer’.

La actriz de origen colombiano de 42 años de edad confesó en su Instagram Stories que tiene Covid-19 por medio de un video:

En el video Danna comentó que tiene los síntomas del virus, por lo que se encuentra en el hospital, no puede respirar por ella misma:

“De los que tenemos síntomas que no son de vida o muerte, no nos falta la respiración ni nos estamos asfixiando nos dicen que nos quedemos en casa porque no hay suficiente material reactivo para hacer pruebas“, comentó.