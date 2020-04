Danilo Carrera cuenta como viven en su tierra Ecuador el COVID-19. Aquel país ha tenido difíciles momentos, donde se observa a las personas morir en las calles por el coronavirus.

Hace unos días se hicieron virales unas imágenes y videos donde las personas de Ecuador se encuentran padeciendo terriblemente el COVID-19, no hay lugar para atender a los enfermos.

Sin duda uno de los países en América Latina que se encuentra muy golpeado por el COVID-19 es Ecuador, específicamente Guayaquil, es uno de los lugares con más contagios por este nuevo virus del cual todavía no se tiene una vacuna para erradicarlo.

Luego de que se difundieran imágenes donde las personas colapsan en las calles, las funerarias completamente llenas, han causado mucha tristeza en todo el mundo.

Uno de los famosos que es originario de aquel país es el actor Danilo Carrera, su familia vive precisamente en Guayaquil, por lo que se encuentra preocupado, por ellos y sus compatriotas, quienes también sufren una crisis económica:

“La verdad es que estoy muy triste, es muy lamentable que mi ciudad, la ciudad más bonita del mundo para mí, esté pasando por un momento y unas horas tan oscuras. Nunca en Ecuador hemos tenido problemas de esa naturaleza, solo un terremoto ocurrido en 2016 y, como siempre, no estuvimos preparados para enfrentar estas emergencias. Ahora la situación lo refleja, Guayaquil es la ciudad con más infectados en América Latina y la gente se está muriendo en las calles. No solo tiene que ver el papel de los políticos, sino que la gente tampoco tomó las precauciones. Esperemos que esto no se repita en otras ciudades”, dijo.