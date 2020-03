Danielle Dhiturbide padece depresión desde el caso de Frida. La supuesta niña que se encontraba bajo los escombros de la escuela Rebsamen.

El caso de Frida logró estremecer a todo México tras dos días de una exhaustiva búsqueda, para que al final dijeran que nunca hubo una menor entre los escombros de la escuela.

Una de las periodistas mexicanas que ha logrado cada vez abrirse camino dentro de la pantalla chica y de un nombre es Danielle Dithurbide.

Quién actualmente tiene el noticiero de Primero Noticias que se trasmite de lunes a viernes de 6:30 a 8:00 am por el canal de Las Estrellas de Televisa.

Daniell Dithurbide se hizo famosa debido a que estuvo casi dos días sin dormir, haciendo enlaces a todos los noticieros de Televisa desde el 19 de septiembre del 2017 a las horas de haber ocurrido el terremoto que cimbró al país.

La noticia que ella estaba cubriendo fue la de “Frida” una niña que supuestamente se encontraba bajo los escombros del colegio Rebsamen, donde los equipos de rescate trabajaban a marchas forzadas para poder sacarla con vida.

Ella estuvo ahí en todo momento con la esperanza de dar la primicia de que Frida había sido rescatada, pero no fue así, se trato de una equivocación, no había nadie.

A raíz de eso la periodistas dice que padece depresión y ansiedad hace más de un año:

“Nunca había aceptado ir a terapias de ningún tipo, incluso, me parece es algo que está de moda, lo respeto, sin embargo, es algo a lo que yo me había negado.

También dijo que las personas fueron muy malos con ella:

Incluso llegó a recibir amenazas de muerte, tras aquel incidente:

“Sí, sobre todo al principio; incluso terminé tres veces en la Policía Federal por amenazas de muerte creíbles. Piensas que se trata de un loquito, pero igual no, y es muy fácil detectar mi paradero porque todo mundo sabe dónde trabajo y mis horarios”, informó.

Según Danielle comentó que su trabajo también le da grandes satisfacciones, pero que requiere de mucho tiempo, por lo cual le ha repercutido en su salud emocional:

“Esto de algún modo implica que no pueda quedarme en mi cama en pijama por seis días y llorar que no estoy bien. Lo importante es racionalizar las cosas, aceptar que no estás bien y que necesitas ayuda y que lo último es que te avergüences por lo que estás pasando”, confesó.