Daniel Urquiza aparece muerto en su domicilio; sospechan de suicidio.

Pedro Miguel Zamora Ornelas nació en la CDMX el 14 de mayo de 1983, pero luego de que sus padres lo rechazaran por sus preferencias sexuales. Se cambió el nombre a “Daniel Urquiza”. En su primera etapa de vida fue un gran atleta ganándose una beca para estudiar en Estados Unidos. Luego se hizo con el campeonato mundial de patinaje artístico.

Daniel fue hallado muerto en su departamento, ubicado en Polanco, Ciudad de México. A los 37 años de edad, debido a la depresión que tenía y de la que también habló en un capítulo de su reality.

“Mi papá me decía: ‘Lo que más odiaría en esta vida sería tener un hijo joto’. Entonces cada año… Lo de mi sexualidad se tenía que saber”. Entonces fue cuando le dio la noticia a su padre. “No te estoy pidiendo que me aceptes, simplemente te lo estoy avisando para que después otras personas no te vayan a decir. ‘Oye, tu hijo es gay’. Soy homosexual, me gustan los hombres”, comentó él mismo, en un video en el que contó su vida.

Desde 199 emprendió “Stars”, un negocio de estilista con el que pudo trabajar para Kim Kardashian, Paris Hilton y otras. El inventó la aplicación de las extensiones que cambió la vida de muchas féminas. Uno de los momentos más oscuros de su vida fue cuando le detectaron leucemia.

En 2018, estrenó su programa ‘Hair Empire’ que era un formato reality, en el que gracias al reconocimiento que alcanzó. Se dedicaba a dar detalles sobre su vida y exponer a las famosas que acudían a su salón, generando así polémica con muchas de ellas. Incluso en una ocasión contó que expulsó a Maribel Guardia de una fiesta exclusiva que había organizado en una visita de Paris Hilton a México.

Otro de los casos que también sonaron fue cuando ‘dejó pelona’ a Carmen Muñoz cuando era conductora de ‘Enamorándonos’. O cuando dijo que Rebeca de Alba no era buena conductora. Daniel Urquiza logró tener un buen nivel adquisitivo debido a su trabajo, pues las extensiones de cabello natural son bastante caras. Por las que se pueden pagar hasta 500 mil pesos.

