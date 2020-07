Daniel Bisogno se hace arreglitos en el rostro y así quedó. ‘El Muñe’ quiere seguir teniendo su cara como Pimpón, se niega a envejecer.

El conductor de ‘Ventaneando’ ha sido exhibido cuando salía del quirófano, donde se había practicados sus arreglitos.

Sin duda uno de los conductores más odiados de la pantalla chica es el polémico Daniel Bisogno, por sus sarcásticos y pesados comentarios que hace sobre los famosos.

Aunque la mayoría de las veces él se encarga de exhibir a los artistas, en esta ocasión él tuvo un dosis de su propio chocolate, luego de que filtraran las fotos de su rostro cuando se hizo unos arreglitos estéticos.

Las fotografías fueron publicadas en la cuenta de Instagram de Chico Farándula, donde se observa el antes y después del rostro de Daniel Bisogno.

Dentro de los arreglitos que se hizo fue levantar sus párpados, aunque varios internautas aseguran que ha operado las orejas, debido a que las tenía grandes.

Algunos de los pesados comentarios que hicieron los internautas al ver las imágenes de “El Muñe” fue:

“Se hizo la jarocha”, “Guapo nunca fue. Para que? Bueno”, “Ese me caí tan mal, me caí gordo. Ya no digo mas…. Final”, “Tambien se le cayo el cerebro x chismoso y arrguendero…..q se lo levante también..de una vezzz 😆”, “Yo le hubiera operado la soberbia y lo despota, es nefasto el hombre, quedó peor” y “Que asco de tipo”.