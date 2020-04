Daniel Bisogno no cree que Yalitza Aparicio tenga pretendientes. El polémico conductor volvió a dar de qué hablar por dar su opinión sobre la vida personal de la actriz oaxaqueña. Y es que durante una conversación dio a entender que “nadie quiere” con Yalitza.

Durante un reciente programa de Ventaneando los conductores estaban hablando sobre el reciente escándalo amoroso de Yalitza. Y es que la ex novia del supuesto novio de la actriz declaró que él es una persona violenta que no paga la pensión del hijo que tuvieron juntos, algo que no dejó muy bien parada a la actriz.

Y por si fuera poco, luego de que las declaraciones salieran a la luz, él eliminó todas sus fotos con Yalitza, lo que hizo pensar a muchos que probablemente todo terminó.

Daniel Bisogno ataca a Yalitza

Pedro Sola dio su opinión y aseguró que es lamentable que cuando por fin se había conseguido a una pareja resultara ser así, sin embargo dijo que la actriz probablemente tenga varios pretendientes debido a su éxito.

A esto Daniel intervino y aseguró que él no estaba de acuerdo con eso: “¿Tú crees que alguien diga yo quiero andar con Yalitza? Yo no creo”, arremetió. De inmediato sus compañeros lo corrigieron, sin embargo ninguno pudo cambiar la opinión del “muñe”.

André Montes es quien supuestamente andaría con la actriz, sin embargo eliminó recientemente todas las imágenes con ella. Esto después de que su ex pareja dijera que Yalitza fue la tercera en discordia en su relación, sin embargo le agradece pues él es un “mal hombre”.

Así fue como Daniel Bisogno no cree que Yalitza Aparicio tenga pretendientes.

Con información de Ventaneando.