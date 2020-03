Daniel Arenas revela por qué nunca se le ha conocido pareja. El actor de 40 años de edad ha llevado su vida privada con gran hermetismo.

Sin duda, el actor de origen colombiano se ha convertido en uno de los hombres más cotizados de Televisa, por lo que ha protagonizado grandes telenovelas.

El actor ha logrado consolidar su carrera artística en México, gracias su personaje que hizo en ‘Teresa’ junto a Angelique Boyer, desde ahí logró conquistar al público mexicano.

A pesar de ser un hombre apuesto, se pensaría que puede tener a cualquier mujer, sin embargo Daniel ha mantenido su vida privada en un gran hermetismo sobre todo en cuestiones de pareja.

Tema que siempre ha mantenido intrigados a sus seguidores, debido a que nunca se le ha conocido alguna pareja al actor.

Por lo que el protagonista de “Médicos: Línea de vida” así explicó el por qué nunca ha presentado alguna pareja, además que ahorita se encuentra soltero:

“Las pocas veces que lo estoy, como que no lo cuento y lo guardo mucho, entonces pues la gente no se entera”, dijo.

El actor confesó que si ha tenido una relación con la cual ha durado cuatro años, por lo que se le cuestionó si podría regresar con alguna ex novia:

“No sé, no me ha pasado, sabes, si por algo se terminó no creo que haya… Bueno, nunca digas nunca”, comentó.

También como todo hombre Daniel confesó que sí quiere formar una familia y convertirse en padre:

“Amo los niños, me encantaría ser papá, es uno de mis sueños por cumplir, espero Dios me de la oportunidad. ¿Cuántos (niños)? No sé, los que se puedan, yo tengo cinco hermanos, entonces soy de familia numerosa, amo las familias grandes, pero lo que Diosito me dé”, informó.