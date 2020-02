Dalú participante de La Academia, posa sin ropa en Instagram

View this post on Instagram

“Mi mejor vestido… es mi música”. . . . . . SUSCRÍBETE A MI CANAL OFICIAL DE YOUTUBE: DALUMUSICA . 🔸Videos Oficiales 🔸 EL Diario de Dalú 🔸 Conciertos de La Academia 🔸 Presentaciones 🔸 Entrevistas 🔸 Noticias y más . . #TeamDalú #OyeDalú #laacademia #cdmx #tvazteca #laacademiatv #fanchoiceawards #warnermusic #sonymusic #universalmusic #portrait #cantautora