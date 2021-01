Dalilah Polanco revela que fue víctima de maltrato

La actriz del conocido programa “La Familia Peluche”, Dalilah Polanco, relató el terrible momento en el que fue víctima de maltrato a manos de un famoso.

Polanco, quien ha regalado miles de risas a lo largo de su carrera artística, confesó en una entrevista con Yordi Rosado haber sido víctima de maltrato físico a manos de un famoso. A pesar de no mencionar el nombre del agresor, afirma que este era casado y tenía fama de “agresivo”.

El ataque tuvo lugar en la presentación de una novela, en donde se encontraban personas del medio. Un lugar en donde nunca se imaginó sería víctima de tal trato.

Dalilah Polanco relatando su historia como víctima de maltrato físico.

“Viví el miedo de estar en un lugar desconocido, ya estaba casada con Sergio Catalán. Te das cuenta de los miedos irracionales, y te callas por el miedo. Te conviertes en víctima de maltrato por miedo”, continúo.

Dalilah Polanco se sincera sobre el maltrato del que fue víctima

Dalilah asegura que intentó retirarse del lugar, pero no tuvo éxito. “Traté de irme… y justo cuando me estaba yendo sentí como me jaló del cuello y me levantó del piso para poder meterme en su camioneta.”

La conductora de ‘Cuéntamelo Ya!’ reveló que “fue una experiencia horrible, que no se la deseo a nadie. Tuve que ser muy inteligente para no salir de la situación ni violada, ni golpeada… ni muerta.”

La actriz confesó que la situación si le dejó moretones, resultado del forcejeo. “Tenía miedo por mi vida, pero tuve que controlarme y hacer todo lo posible por cambiar la situación. Era más grande y más fuerte que yo. Él era un gigante y yo a penas mido metro y medio”, continúo.

Afortunadamente, el desenlace de esta historia no fue una tragedia y la intérprete de “Martina” en la Familia Peluche logró escaparse del agresor.

Además de contar su historia de maltrato, la actriz se sinceró en la entrevista sobre su carrera artística, su noviazgo con el actor Eugenio Derbez y la pérdida de un bebé.

