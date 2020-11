“Me hizo sentir como cucaracha”. La conductora de televisión Cynthia Urias recuerda el mal trato que sufrió por Lupita Jones.

Después de todo lo escándalos y declaraciones de las reinas de belleza tales como Sofía Aragón donde varias acusan a Lupita Jones de mal tratarlas durante el certamen.

Cynthia Urias, hoy conductora del programa “Cuentamelo Ya!” cuenta su versión de como fue experiencia con la ex Miss Universo Lupita Jones.

Hace unos días en una entrevista para la revista TvyNovelas, Cynthia Urias declaró también haber sufrido mal trato por parte de Lupita Jones.

En la entrevista la conductora mexicana revive el momento donde conoció a Lupita Jones y explicó que en esa época recién llegó de Sinaloa a la Ciudad de México para estudiar en el Centro de Educación Artística de Televisa.

En ese momento le ofrecieron pasar al casting para un concurso de belleza a nivel nacional como candidata de la Ciudad de México, siendo entrevistada por Lupita Jones.

“Yo era su fan, soñaba con conocerla. Venía recién desempacada de mi ciudad natal, Los Mochis, Sinaloa, y me apantallaba con todo. En ese momento pensé: ‘Wow, voy a conocer a Lupita Jones’” contó la guapa conductora.

Cynthia Urias que Lupita Jones ni siquiera la volteó a ver durante el casting

A lo largo de la entrevista recordó que su casting con Lupita Jones no fue lo mejor que le haya pasado y fue una experiencia cero positiva ya que la ex reina ni siquiera la volteo a ver a los ojos.

Lupita Jones enseguida descartó su participacion para el certamen sin siquiera mirar y Cynthia Urias recordó:

“Me hizo sentir como una cucaracha, porque cuando entré al salón del CEA para que me viera nunca levantó la mirada. Todo el tiempo estuvo viendo los pies. Mi entrevista fue de un minuto, ella estaba revisando unas carpetas y sin verme me dijo: “No me sirves, gracias”

Rápidamente la conductora reaccionó ante el comentario y le dijo que si ella quería podía modelar de nuevo a lo que recibió una respuesta negativa.

“Todavía me quedé ahí parada y me dijo: ‘¡Que no me sirves, gracias!’, y le contesté: ‘Si quieres modelo o me doy una vuelta para que me veas’. Y me dijo: ‘No, la verdad es que tendría que hacerte muchas cirugías y ahorita estamos con el tiempo encima, háblale a la que sigue’”, contó Cynthia.

Urias aseguró que después del incidente pasado con Lupita Jones, comenzó a obsesionarse mucho con su cuerpo y agregó:

“Me sentí muy mal, triste y me puse a dieta inmediatamente. Hacía ejercicio todo el tiempo. Me obsesioné con mi físico. Me sentí una cucaracha, la más fea, la más insignificante, me sentí devaluada, muy mal, y hoy lo pienso: “Claro, en ese tiempo era casi una niña, una chavita y que te digan esas cosas es muy fuerte”.

Al final de la entrevista Cynthia urias agradece no haber colaborado con ella después de todos los comentarios hechos por las reinas de belleza.

“A mí Dios me quiso mucho, y por algo no participé, porque a lo mejor me hubiera marcado de una manera no positiva, como a muchas de ellas. A las que ahora están hablando las admiro, admiro el valor que tienen porque Lupita Jones es una persona muy imponente.

Yo sí les creo, porque en menos de un minuto pude sentir la clase de persona que era Lupita Jones. Muchas chicas han de estar calladas todavía, pero todo cae por su propio peso, y qué padre que estas chavas tuvieron el valor de hablar, ‘¡imagínate cómo les iría para que se hayan animado a alzar la voz!”, concluyó la conductora Cynthia Urias.

