Amigas, les quiero compartir un secreto íntimo para atraer a tu presa. Yo observo mucho a la naturaleza y me di cuenta de lo siguiente: •Todas las mañanas, grita tan fuerte como leona para seducir a tu 🦁. •Usa elementos que te da la naturaleza, como este collar de conchas blancas y puras como yo. 🐚 •Viste prendas con bolitas en puntos clave para resaltar tu figura sexy y atrevida. •Por último y lo más IMPORTANTE, no te bañes en 3 días, dejando tu cabello con cebo y confía en tus feromonas. Amiga la naturaleza hará el trabajo por ti. #quehuelalavida #Olorosaesmejor #ViscosaPeroSabrosa Comenten con un 💚 si pondrás en práctica mi secreto… NOTA: Para los que no se enteraron esto es parte de una broma escrita por @kristalsilva_ @rogergzz @ismael_zhu por lo cual me vengaré algún día en uno de sus posts. 😉