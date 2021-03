La reconocida actriz, Cynthia Klitbo, decidió pronunciarse ante la creciente violencia de la mujer en México, y rompió el silencio sobre las veces que sufrió violencia sexual a manos de una de sus ex parejas.

En una entrevista reciente con TV Notas, Klitbo relató la terrible experiencia que vivió cuando tenía solo 14 años, abuso sexual. De acuerdo a sus declaraciones, el suceso tuvo lugar en una fiesta a la que acudió.

La actriz indicó que su novio de ese entonces, Beto Reyes, la llevó a una fiesta de jóvenes más grandes que ella. Luego de arribar el lugar, Cynthia asegura que perdió el conocimiento.

“Cuando desperté estaba toda vomitada y desnuda, rodeada de todos estos chavos. Y un chavo de ahí a una amiga y a mí nos sacó con un abrigo y nos fuimos en un coche llorando los tres”, recordó Cynthia Klitbo.

Como lamentablemente sucede con otras víctimas de agresión sexual, la actriz decidió tratar de olvidar el suceso. Sin embargo, cuando comenzó a obtener popularidad, la ex pareja que la puso en esa situación de peligro la contactó para “disculparse”. Como era de esperarse, no aceptó sus disculpas.

“A mí me pasó más de una vez, yo he sido una mujer violada varias veces. Cuando uno ya crece, te cae el veinte y te das cuenta que realmente no se vale y fue un desgraciado”, dijo la actriz.

Asimismo, la estrella de “Como tú no hay 2” señaló que no denunció penalmente la agresión por miedo a ser revictimizada y sufrir malos tratos por parte de las autoridades.

Cinthya Klitbo se ha caracterizado por alzar la voz en beneficio de los movimientos femeninos. Por esta razón, aseguró que hará lo que esté en sus manos para seguir apoyando el movimiento que exige respeto por la vida digna de las mujeres.

