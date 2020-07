Cynthia Klitbo recibe propuesta de matrimonio en plena pandemia. Ante la falta de trabajo a la actriz le sobró quien le tendiera la mano y hasta le propusiera matrimonio…

Ante la crisis económica y la falta de empleo que ha desencadenado la alerta sanitaria por el Covid-19, a Cynthia Klitbo no solo le han ofrecido ayuda y apoyo, sino que también hasta le propusieron matrimonio.

Así es que muy probablemente que la villana de telenovelas pueda llegar al altar en plena pandemia del Coronavirus.

“Me dijeron usted cásese conmigo reina que no le va a faltar nada”, comentó.

“No supe que contestarle y por momentos pensé ¿Será que está guapo? (risas) no hay quinto malo y he recibido varias propuestas matrimoniales. A mi me da pena, porque no se si le pido una foto se vaya a ofender”, dijo la actriz en entrevista con el programa Ventaneando.