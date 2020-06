Cynthia Klitbo: esposo de Vanessa Guzmán llevaba armas a Televisa. Cynthia enlistó todos los desplantes que Vanessa hizo cuando trabajó en “Atrévete a Soñar”…

Cynthia Klitbo no se arrepiente de lo que dijo de Vanessa Guzmán, y aunque no quiso mencionar su nombre en la entrevista que la prensa le hacía, la actriz aseguró que “no me arrepiento de lo que dije”.

“No quiero mencionar su nombre en mi entrevista. Si no quería que habláramos así, no hubiera hecho las cosas que hizo”.

Entonces, la actriz que dio vida a Dora en ‘El Regreso del Dragón’, enlistó todos los desplantes que Vanessa hizo cuando ella trabajó a su lado en ‘Atrévete a Soñar’.

“He trabajado con muchos actores en la vida, pero no te puedo permitir la soberbia, que no permitas que no te hablen tus compañeros de foro, que la gente de producción no te pueda dirigir la palabra, que tu guarura, cuando Sofi Castro siendo la hija de la Primera Dama jamás llegó con un guarura a ningún lado. Que tus mismos compañeros no se te puedan acercar, nadie te pueda dirigir la palabra y también tener un marido loco que anda sacando pistolas por todas las locaciones en las que se presenta. No quería hablar, pero ya lo hablé”.

Cynthia Klitbo también recordó que, gracias a la gran trayectoria que tiene en el mundo del espectáculo, puede presumir ser amiga de las grandes divas mexicanas:

“Soy íntima amiga de Lucía Méndez, de Érika Buenfil, de Edith González, de Rebeca Jones, me llevo con todas las divas y las respeto, entonces me parece de una actitud muy soberbia que llegues con ese tipo de pretensiones y que mi empresa se las permita”.

¡Esposo de Vanessa Guzmán llevaba armas a Televisa!: Cynthia Klitbo

Incluso confesó que cuando su hija, de entonces 2 años y 7 meses se quiso acercar a Vanessa Guzmán, la actriz la corrió a través de su guarura:

“Y entonces los niños del público llegaban contigo y los corrías con un guarura, a un niño de 3 años? Se lo hizo a mi hija de 2 años 7 meses, no esperes que hable bien de una mujer así”, puntulizó.

Y tú, ¿qué opinas?…

