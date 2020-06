“Vanessa Guzmán es el ser más despreciable”: Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo dice que Vanessa Guzmán es el “ser más despreciable”. Parece que entre estas actrices no existe si quiera un saludo cordial y para muestra un botón…

Vaya que ni la pandemia detiene el tsunami de declaraciones entre actrices. Hace poco vimos como Alejandra Ávalos se fue contra Érika Buenfil y Laura Flores.

Ahora es Cynthia Klitbo quien habla de nada más y nada menos que Vanessa Guzmán… esta cuarentena está sacando muchos trapitos al sol.

Y es que la Klitbo tuvo una convivencia virtual con sus fans con motivo de su participación en la serie digital “Cuando grababa”, en la cual fue cuestionada sobre su carrera, papeles y si algún día tuvo problemas con una compañera de trabajo.

Sin más, Klitbo confesó y tachó de “mala persona” a Vanessa Guzmán, con quien trabajó en 2009 en la telenovela “Atrévete a soñar”.

“Un día quiso tratarme mal y le salió el chirrión por el palito…esa sí no tengo empacho en decirlo porque es una mala persona y además tiene poco talento para tanta soberbia”, añadió Klitbo.

Vaya declaración que obviamente dejó con la boca abierta a más de uno. Y es que Cynthia no se explica por qué Guzmán ha vuelto a protagonizar una telenovela.

Cuando las dos trabajaban en “Atrévete a soñar”, a Klitbo se le cuestionó si existía una rivalidad entre ella y Guzmán. La rubia contestó:

“Yo no he tenido un problema, si lo tuviera tampoco lo iba a mencionar, porque estoy en un proyecto, donde es más importante el proyecto que cualquier cosa que pudiera suceder” y remató: “Uno se puede pelear con los hermanos y no quiere decir que no los quieras”, puntualizó en aquella ocasión.