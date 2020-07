Cuánto mide de estatura Andrea Legarreta, impresionante

View this post on Instagram

🙌🏻🙌🏻🙌🏻 Es increíble cómo sin saberlo nos ponemos ropa que de plano en lugar de ayudarnos a lucir lindas y estilizadas , nos vemos mucho más bajitas y sin estilo… Pensando en nosotras las bajitas, les traigo opciones que SIN DUDA hacen la diferencia!! Me encantaría leer sus comentarios!! Es increíble como pequeños detalles hacen una GRAN diferencia! Besos hermosuras!! ❤️