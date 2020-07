¿Cuándo se celebra Día Mundial del Emoji y por qué?. Se celebra cada 17 de julio y su creador explicó en una entrevista por qué eligió esa fecha en específico…

El uso de un emoji se ha vuelto una actividad cotidiana en la vida de los cibernautas, incluso estos gráficos comunes en Internet tienen su propio Día Mundial.

Desde el año 2014 se instauró la celebración del Día del Emoji cada 17 de julio, por lo que ya falta poco para que se conmemore la fecha en este caótico 2020.

El Día Mundial (o World Emoji Day) fue inventado por Jeremy Burge, fundador del sitio Emojipedia. Ese portal es ampliamente conocido por explicar el significado de cada uno de los ideogramas que la mayor parte de los internautas conocemos.

En una entrevista publicada por The New York Times, Jeremy Burge aclaró que eligió el 17 de julio por la manera en que se muestran los emojis en el calendario de los Iphones.

Usualmente cada 17 de julio el Día Mundial se vuelve tendencia en redes sociales como Twitter y los cibernautas lo celebran comunicándose únicamente con estos símbolos a lo largo de su jornada.

ppl are like: heeheh your recent emojis describe your personality 🥰

and then ppl have like super cute recents and mine are like: pic.twitter.com/GzBVQuinKk

— Riley Finucane (@RileyFinucane) July 14, 2020