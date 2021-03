La edición número 26 de los Critics Choice Awards está a la vuelta de la esquina, por eso te compartimos la lista completa de nominados que buscará llevarse la estatuilla la noche del domingo 7 de marzo.

Mank, película de Netflix del director David Fincher, lidera la lista de candidatos a los premios con 12 menciones, seguida de Minari con 10 y La madre del blues, con 8.

En cuanto a los actores, Chadwick Boseman, fallecido en agosto de 2020, recibió dos nominaciones póstumas en el mismo año por su trabajo en Da 5 Bloods: Hermanos de armas y La madre del blues.

¡Checa la lista completa de nominados!

Mejor película

Mank

-Da 5 Bloods (Netflix)

-Ma Rainey’s Black Bottom (Netflix)

-Mank (Netflix)

-Minari (A24)

-News of the World (Universal Pictures)

-Nomadland (Searchlight Pictures)

-One Night in Miami (Amazon Studios)

-Una joven prometedora Woman (Focus Features)

-El juicio de los 7 de Chicago (Netflix)

Mejor actor protagonista

-Ben Affleck – The Way Back (Warner Bros.)

-Riz Ahmed – Sound of Metal (Amazon Studios)

-Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom (Netflix)

-Tom Hanks – News of the World (Universal Pictures)

-Anthony Hopkins – The Father (Sony Pictures Classics)

-Delroy Lindo – Da 5 Bloods (Netflix)

-Gary Oldman – Mank (Netflix)

-Steven Yeun – Minari (A24)

Mejor actriz protagonista

-Viola Davis – Ma Rainey’s Black Bottom (Netflix)

-Andra Day – The United States vs. Billie Holiday (Hulu)

-Sidney Flanigan – Never Rarely Sometimes Always (Focus Features)

-Vanessa Kirby – Fragmentos de una mujer (Netflix)

-Frances McDormand – Nomadland (Searchlight Pictures)

-Carey Mulligan – Una mujer prometedora (Focus Features)

-Zendaya – Malcolm & Marie (Netflix)

Mejor actor secundario

-Chadwick Boseman – Da 5 Bloods (Netflix)

-Sacha Baron Cohen – El juicio de los 7 de Chicago (Netflix)

-Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah (Warner Bros.)

-Bill Murray – On the Rocks (A24/Apple TV+)

-Leslie Odom, Jr. – One Night in Miami (Amazon Studios)

-Paul Raci – Sound of Metal (Amazon Studios)

Mejor actriz secundaria

Amanda Seyfried – Mank

-Maria Bakalova – Borat Subsequent Moviefilm (Amazon Studios)

-Ellen Burstyn – Fragmentos de una mujer (Netflix)

-Glenn Close – Hillbilly Elegy (Netflix)

-Olivia Colman – The Father (Sony Pictures Classics)

-Amanda Seyfried – Mank (Netflix)

-Yuh-Jung Youn – Minari (A24)

Mejor actor o actriz revelación

-Ryder Allen – Palmer (Apple TV+)

-Ibrahima Gueye – The Life Ahead (Netflix)

-Alan Kim – Minari (A24)

-Talia Ryder – Never Rarely Sometimes Always (Focus Features)

-Caoilinn Springall – The Midnight Sky (Netflix)

-Helena Zengel – News of the World (Universal Pictures)

Mejor reparto

-Da 5 Bloods (Netflix)

-Judas and the Black Messiah (Warner Bros.)

-Ma Rainey’s Black Bottom (Netflix)

-Minari (A24)

-One Night in Miami (Amazon Studios)

-El juicio de los 7 de Chicago (Netflix)

Mejor director

-Lee Isaac Chung – Minari (A24)

-Emerald Fennell – Una mujer prometedora (Focus Features)

-David Fincher – Mank (Netflix)

-Spike Lee – Da 5 Bloods (Netflix)

-Regina King – One Night in Miami (Amazon Studios)

-Aaron Sorkin – El juicio de los 7 de Chicago (Netflix)

-Chloé Zhao – Nomadland (Searchlight Pictures)

Mejor guion original

Minari

-Lee Isaac Chung – Minari (A24)

-Emerald Fennell – Una mujer prometedora (Focus Features)

-Jack Fincher – Mank (Netflix)

-Eliza Hittman – Never Rarely Sometimes Always (Focus Features)

-Darius Marder & Abraham Marder – Sound of Metal (Amazon Studios)

-Aaron Sorkin – El juicio de los 7 de Chicago (Netflix)

Mejor guion adaptado

-Paul Greengrass & Luke Davies – News of the World (Universal Pictures)

-Christopher Hampton and Florian Zeller – The Father (Sony Pictures Classics)

-Kemp Powers – One Night in Miami (Amazon Studios)

-Jon Raymond & Kelly Reichardt – First Cow (A24)

-Ruben Santiago-Hudson – Ma Rainey’s Black Bottom (Netflix)

-Chloé Zhao – Nomadland (Searchlight Pictures)

Mejor dirección de fotografía

-Christopher Blauvelt – First Cow (A24)

-Erik Messerschmidt – Mank (Netflix)

-Lachlan Milne – Minari (A24)

-Joshua James Richards – Nomadland (Searchlight Pictures)

-Newton Thomas Sigel – Da 5 Bloods (Netflix)

-Hoyte Van Hoytema – Tenet (Warner Bros.)

-Dariusz Wolski – News of the World (Universal Pictures)

Mejor diseño de producción

-Cristina Casali, Charlotte Dirickx – The Personal History of David Copperfield (Searchlight Pictures)

-David Crank, Elizabeth Keenan – News of the World (Universal Pictures)

-Nathan Crowley, Kathy Lucas – Tenet (Warner Bros.)

-Donald Graham Burt, Jan Pascale – Mank (Netflix)

-Kave Quinn, Stella Fox – Emma (Focus Features)

-Mark Ricker, Karen O’Hara & Diana Stoughton – Ma Rainey’s Black Bottom (Netflix)

Mejor montaje

Nomadland

-Alan Baumgarten – El juicio de los 7 de Chicago (Netflix)

-Kirk Baxter – Mank (Netflix)

-Jennifer Lame – Tenet (Warner Bros.)

-Yorgos Lamprinos – The Father (Sony Pictures Classics)

-Mikkel E. G. Nielsen – Sound of Metal (Amazon Studios)

-Chloé Zhao – Nomadland (Searchlight Pictures)

Mejor diseño de vestuario

-Alexandra Byrne – Emma (Focus Features)

-Bina Daigeler – Mulan (Disney)

-Suzie Harman & Robert Worley – The Personal History of David Copperfield (Searchlight Pictures)

-Ann Roth – Ma Rainey’s Black Bottom (Netflix)

-Nancy Steiner – Una mujer prometedora (Focus Features)

-Trish Summerville – Mank (Netflix)

Mejor comedia

-Borat Subsequent Moviefilm (Amazon Studios)

-The Forty-Year-Old Version (Netflix)

-The King of Staten Island (Universal Pictures)

-On the Rocks (A24/Apple TV+)

-Palm Springs (Hulu and NEON)

-The Prom (Netflix)

Mejor película extranjera

-Another Round (Samuel Goldwyn Films)

-Collective (Magnolia Pictures)

-La Llorona (Shudder)

-The Life Ahead (Netflix)

-Minari (A24)

-Two of Us (Magnolia Pictures)

Nominados de Televisión en los Critics Choice Awards

Mejor serie de drama

The Crown

-Better Call Saul (AMC)

-The Crown (Netflix)

-The Good Fight (CBS All Access)

-Lovecraft Country (HBO)

-The Mandalorian (Disney+)

-Ozark (Netflix)

-Perry Mason (HBO)

-This Is Us (NBC)

Mejor actor protagonista de drama

Jason Bateman – Ozark (Netflix)

Sterling K. Brown – This Is Us (NBC)

Jonathan Majors – Lovecraft Country (HBO)

Josh O’Connor – The Crown (Netflix)

Bob Odenkirk – Better Call Saul (AMC)

Matthew Rhys – Perry Mason (HBO)

Mejor actriz protagonista de drama

-Christine Baranski – The Good Fight (CBS All Access)

-Olivia Colman – The Crown (Netflix)

-Emma Corrin – The Crown (Netflix)

-Claire Danes – Homeland (Showtime)

-Laura Linney – Ozark (Netflix)

-Jurnee Smollett – Lovecraft Country (HBO)

Mejor actor secundario de drama

-Jonathan Banks – Better Call Saul (AMC)

-Justin Hartley – This Is Us (NBC)

-John Lithgow – Perry Mason (HBO)

-Tobias Menzies – The Crown (Netflix)

-Tom Pelphrey – Ozark (Netflix)

-Michael K. Williams – Lovecraft Country (HBO)

Mejor actriz protagonista de drama

Gillian Anderson – The Crown (Netflix)

-Gillian Anderson – The Crown (Netflix)

-Cynthia Erivo – El visitante (HBO)

-Julia Garner – Ozark (Netflix)

-Janet McTeer – Ozark (Netflix)

-Wunmi Mosaku – Lovecraft Country (HBO)

-Rhea Seehorn – Better Call Saul (AMC)

Mejor serie de comedia

-Better Things (FX)

-The Flight Attendant (HBO Max)

-Mom (CBS)

-PEN15 (Hulu)

-Ramy (Hulu)

-Schitt’s Creek (Pop)

-Ted Lasso (Apple TV+)

-Lo que hacemos en las sombras (FX)

Mejor actor protagonista de comedia

-Hank Azaria – Brockmire (IFC)

-Matt Berry – Lo que hacemos en las sombras (FX)

-Nicholas Hoult – The Great (Hulu)

-Eugene Levy – Schitt’s Creek (Pop)

-Jason Sudeikis – Ted Lasso (Apple TV+)

-Ramy Youssef – Ramy (Hulu)

Mejor actriz protagonista de comedia

-Pamela Adlon – Better Things (FX)

-Christina Applegate – Dead to Me (Netflix)

-Kaley Cuoco – The Flight Attendant (HBO Max)

-Natasia Demetriou – Lo que hacemos en las sombras (FX)

-Catherine O’Hara – Schitt’s Creek (Pop)

-Issa Rae – Insecure (HBO)

Mejor actor secundario de comedia

Mark Proksch – Lo que hacemos en las sombras

-William Fichtner – Mom (CBS)

-Harvey Guillén – Lo que hacemos en las sombras (FX)

-Daniel Levy – Schitt’s Creek (Pop)

-Alex Newell – La extraordinaria playlist de Zoey (NBC)

-Mark Proksch – Lo que hacemos en las sombras (FX)

-Andrew Rannells – Black Monday (Showtime)

Mejor actriz secundaria de comedia

-Lecy Goranson – The Conners (ABC)

-Rita Moreno – Día a día (Pop)

-Annie Murphy – Schitt’s Creek (Pop)

-Ashley Park – Emily in Paris (Netflix)

-Jaime Pressly – Mom (CBS)

-Hannah Waddingham – Ted Lasso (Apple TV+)

Mejor miniserie

-Podría destruirte (HBO)

-Mrs. America (FX)

-Normal People (Hulu)

-La conjura contra América (HBO)

-Gambito de dama (Netflix)

-Small Axe (Amazon Studios)

-The Undoing (HBO)

-Unorthodox (Netflix)

Mejor Tv Movie

-Bad Education (HBO)

-Between the World and Me (HBO)

-The Clark Sisters: First Ladies of Gospel (Lifetime)

-Hamilton (Disney+)

-Sylvie’s Love (Amazon Studios)

-What the Constitution Means to Me (Amazon Studios)

Mejor actor protagonista de mini serie o Tv Movie

-John Boyega – Small Axe (Amazon Studios)

-Hugh Grant – The Undoing (HBO)

-Paul Mescal – Normal People (Hulu)

-Chris Rock – Fargo (FX)

-Mark Ruffalo – I Know This Much is True (HBO)

-Morgan Spector – La conjura contra América (HBO)

Te puede interesar:

Eiza González podría ser Hawkgirl en la secuela de “Shazam!”

Erik Rubín destapa encuentro amoroso con Salma Hayek: “Estaba marihuano”

Mejor actriz protagonista en mini serie o Tv Movie

-Cate Blanchett – Mrs. America (FX)

-Michaela Coel – Podría destruirte (HBO)

-Daisy Edgar-Jones – Normal People (Hulu)

-Shira Haas – Unorthodox (Netflix)

-Anya Taylor-Joy – Gambito de dama (Netflix)

-Tessa Thompson – Sylvie’s Love (Amazon Studios)

Mejor actor secundario en mini serie o Tv Movie

-Daveed Diggs – The Good Lord Bird (Showtime)

-Joshua Caleb Johnson – The Good Lord Bird (Showtime)

-Dylan McDermott – Hollywood (Netflix)

-Donald Sutherland – The Undoing (HBO)

-Glynn Turman – Fargo (FX)

-John Turturro – La conjura contra América (HBO)

Mejor actriz secundaria en mini serie o Tv Movie

-Uzo Aduba – Mrs. America (FX)

-Betsy Brandt – Soulmates (AMC)

-Marielle Heller – Gambito de dama (Netflix)

-Margo Martindale – Mrs. America (FX)

-Winona Ryder – La conjura contra América (HBO)

-Tracey Ullman – Mrs. America (FX)

Podrás conocer qué nominados se llevan el premio durante la ceremonia de los Critics Choice Awards 2021 este próximo domingo 7 de marzo a las 21:00 hrs.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen