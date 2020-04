Critican a Ninel Conde por “cambios” en su cara, otra vez. De nueva cuenta usuarios de redes sociales se mostraron implacables ante el aspecto de la actriz y cantante.

La tarde de este martes Ninel Conde causó polémica en redes sociales, pues aunque se acercó para hablar sobre las medidas a tomar para evitar el contagio por coronavirus, COVID-19, los internautas comenzaron hablar sobre su rostro.

Y es que muchos usuarios, e incluso sus seguidores, aseguraron que luce diferente por supuestas múltiples cirugías que se ha realizado en últimas fechas.

La denominada “Bombón Asesino”, subió un vídeo en su cuenta de Instagram para pedirle a sus seguidores que se queden en casa y así no se contagie del coronavirus.

Sin embargo, en medio de este hecho lo primero que resaltó fue su rostro que se ve diferente. Y es que las facciones de su rostro se ven notablemente distintas. Los internautas aseguraron que su rostro se ve cambiado. ¿Se operó? ¿Usó bótox?, se cuestionaron.

Recordemos que anteriormente Ninel Conde también había generado controversia por su rostro; sin embargo, fue ella la que con severa molestia les respondió a los haters.

“Estoy bien, no tengo nada. Me pidieron un vídeo para avisar que iba a estar en un programa y yo lo grabé en el baño de mi casa, de abajo para arriba, con una luz que no es para grabar, porque jamás me imaginé que le iban a estar buscándole el arroz negro a la sopa. Entonces estaba con un tratamiento porque tenía la espalda lastimada desde que fui a esquiar”, aseguró Ninel en aquella ocasión.