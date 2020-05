¡Cristopher Uckermann desafía existencia del Covid-19!

Cristopher Uckermann se dice escéptico del Covid-19. El ex RBD dejó boquiabierto a un ejército de seguidores temerosos de la pandemia…

Antes de él fue Paty Navidad quien puso en entre dicho la veracidad del nuevo coronavirus, situación que le ganó el descrédito en redes sociales y la crítica de muchos de sus compañeros.

Y es que algunos famosos aún creen que los más de 4 millones de contagiados por el Covid-19 en el mundo, son un engaño… para ellos todo se trata de una mentira.

Muestra de ello es el ex RBD, Christopher Uckermann, quien desde hace varias semanas comparte algunos mensajes en su cuenta de Twitter sobre la inexistencia del virus que ha afectado al mundo entero.

El actor y cantante que dio vida a Diego Bustamante en “RBD”, compartió un tuit del científico Shiva Ayyadurai, quien no cree en la existencia del coronavirus.

Yes, the Deep State IS using a REAL BioWeapon: the vicious CYCLE of fear-mongering to force social isolation & unemployment inducing anxiety & depression TO WEAKEN Immune Health driving disease & death to fuel the fear. Awakening to this TRUTH is how we WIN our FREEDOM & HEALTH! pic.twitter.com/GNPwZRuE95

— Dr.SHIVA Ayyadurai, MIT PhD. Inventor of Email (@va_shiva) April 26, 2020