Con el lanzamiento de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, se hizo evidente la tensa relación que hubo entre dos de los cantantes más famosos de los 90: Luis Miguel y Cristian Castro.

Como resultado, comenzaron a surgir teorías que explicarían la causa de dicha “rivalidad”. Algunas fueron desde: su lucha por popularidad en la industria musical, hasta el amor de una mujer.

Sin embargo, en una entrevista reciente, el cantautor Carlos Macías desmintió el rumor de que Luis Miguel y Cristian Castro tuvieran una rivalidad e incluso destapó que no descartan grabar una canción juntos.

“La verdad que yo hablé con él y se moría de la risa, dijo ‘Totalmente, no me molesta para nada’. Hay cosas que no son ciertas, según palabras del mismo Cris, pero que está contento”, dijo Macías en el programa Chisme No Like.

Asimismo, negó rotundamente que entre ambos cantantes haya alguna rivalidad cuya raíz pudo ser la envidia o un amor en común: “Hay incluso algunos planes que esperamos que se realicen para que pudieran grabar juntos“, adelantó.

Las declaraciones de Carlos Macías surgieron a unas semanas de que la rivalidad entre Luis Miguel y Cristian Castro volviera a estar en el ojo del huracán. Y, aunque el cantautor negara la existencia de esta, una pasada entrevista de Castro dice todo lo contrario.

Hace algunos años, en entrevista con el programa argentino PH: Podemos Hablar, el intérprete de “Azul” confesó que su distanciamiento con Luis Miguel se dio porque ambos cortejaron a la misma mujer.

“Yo estaba saliendo con una chica que se llama Daisy Fuentes y él vino a meterse, eso fue lo que nos distanció un poquito. La empezó a enamorar y ella me lo decía, entonces como para mí Luismi era un hermano y sentía que ella realmente le gustaba, le dije a Daisy que probara salir con él. Lo dejé meterse porque lo quiero mucho”, indicó en ese entonces el hijo de Verónica Castro.

