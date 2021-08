En medio de la conmoción que ha causado la hospitalización de Vicente Fernández, el cantante Cristian Castro decidió enviarle palabras de aliento y le deseó pronta recuperación.

El intérprete de “Azul” aprovechó el momento para sacar una imagen del baúl de los recuerdos y compartirla en sus redes sociales. En ella, se le ve muy sonriente junto al “Charro de Huentitán”.

“Esto es sólo una piedra más en el camino que vas a superar. Un abrazo a la familia Fernández que está pasando por un momento de preocupación. Luz y fuerza para El Rey, @_vicentefdez“, escribió el hijo de Verónica Castro para acompañar la publicación.

Además de su mensaje a través de redes, Cristian Castro se sinceró sobre su relación con Don Chente Fernández en una entrevista con el programa “De Primera Mano”.

El cantante reveló que Fernández fue quien lo cuidó en reiteradas ocasiones mientras su madre estaba en el escenario:

“Me acuerdo mucho de don Vicente, pues ahí jugándome, en lo que mi mamá cantaba, y estaba en el camerino, ahí jugábamos a varias cosas y me hablaba de muchas cosas. Me enseñaba los gallos, siempre me llevaba a ver a los gallos”, expresó Cristian Castro.

Recordemos que hace tan solo unos días se reportó que Vicente Fernández fue trasladado de emergencia a u hospital en Guadalajara, Jalisco, luego de tener una fuerte caída.

De acuerdo a los reportes, Don Chente sufrió un “traumatismo raquimedular a nivel de la columna cervical”. Como resultado, se ha mantenido en el área de terapia intensiva y semi-sedado; ante la preocupación del público, los hijos del famoso han brindado reportes sobre su salud a los medios de comunicación.

