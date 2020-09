Coqueteo entre Anniston y Pitt enciende las redes.

La expareja se reencontró virtualmente este jueves para una lectura en vivo del guión de ‘Fast Times at Ridgemont High’. En la videollamaa también estuvieron actores de la talla de Morgan Freeman, Julia Roberts, Matthew McConaughey y Sean Penn.

Aunque este saludo duró apenas unos segundos. Bastó para que las redes sociales estallaran en mensajes de apoyo para ambos. Cosa que incrementó todavía con la reacción de otros actores presentes como Morgan Freeman quien sonreía nada más con verlos platicar.

El elenco de “Fast Times at Ridgemont High” (1982) se reunió en una videollamada solidaria para recaudar fondos contra la Covid-19. Dicho encuentro fue organizado por el actor Dane Cook quien colaboró con las asociaciones Core y Reform. Además estuvieron Matthew McConaughey, Julia Roberts, Shia LaBeouf, Morgan Freeman, Henry Golding y el mismísimo Sean Penn.

Pero el cast y el guion pasó muy a segundo plano apenas la famosa expareja intercambió saludos. Y es que así fue la conversación:

“-Hola, Aniston

– Hola, Pitt

-¿Cómo te va?

-Bien, cielo, ¿cómo te va a ti?

-Estoy bien”

Officially the cutest moment of 2020 😭

“Hi Aniston.”

“Hi Pitt”

“How ya doin?”

“I’m good honey, how are you?”

“I’m alright”

I’m losing my everlovin mind over here 😭😂 pic.twitter.com/kLHLpI01KF

— Simply Brad (@SimplyBradCom) September 18, 2020